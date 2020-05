VIDEO - Signature de licences pour des navires étrangers: Les pêcheurs du quai de pêche de Rufisque révoltés et parlent d’injustice Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Mai 2020 à 19:35 | | 0 commentaire(s)| La rumeur selon laquelle le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye, envisagerait d’octroyer 52 licences de pêche à des navires chinois et 2 pour ceux turcs, n’enchante pas les pêcheurs du quai de pêche de Rufisque. Ils se sont révoltés et soutiennent que c’est injuste qu’il envisage de signer avec des bateaux étrangers et leur interdit de fabriquer des bateaux de pêche. C’est une trahison, disent ces pêcheurs qui se sentent trop fatigués. Car, le coronavirus a eu beaucoup d’impact sur leurs activités. Par la voix de Pierre Mboup, leur porte-parole, ces mareyeurs et pêcheurs interpellent les guides religieux et autres, et menacent d’arrêter d’aller en mer si des navires étrangers viennent s’emparent de leur mer.



