VIDEO - Soubhan Allah ! Inondations dans le désert en Arabie saoudite, c’est du jamais-vu !

Rédigé par Alain Lolade le 29 Novembre 2018 à 14:33

L'Arabie Saoudite ainsi qu'une partie du sultanat d'Oman connaissent depuis plusieurs jours des pluies diluviennes provoquant d'importantes inondations dans le désert et des pertes de vies humaines et des blessés et personnes évacuées.



"Au total 1480 personnes ont été sauvées, pour la plupart à Riyad, la capitale", a noté une source.



"Quelque 3 865 personnes ont été évacuées et 2001 autres placées dans des abris", a ajouté la défense civile saoudienne, appelant les citoyens à "se montrer prudents (...) et à ne pas se rendre dans des zones exposées aux fortes pluies".



Plusieurs pays arabes ont connu récemment de graves intempéries, qui ont fait des dizaines de victimes, notamment en Jordanie.