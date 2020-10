VIDEO/Suite aux infos faisant état d'un taux de chômage de 48 %: Le DG de l'Anamo apporte des précisions..

Le directeur général de de l'Agence Nationale de la Maison de l’Outil ( ANAMO) a fait face à la presse ce matin. Ce, pour apporter un démenti et des précisions sur le rapport de l’Organisation internationale du Travail ( OIT) classant le Sénégal parmi les trois pays les plus touchés les plus touchés par le chômage dans le monde.



En conférence de presse ce dimanche, le DG de l’ANAMO a déclaré que selon l’OIT, le chômage est la situation de la main-d’œuvre disponible à travailler qui est à la recherche d'un emploi mais ne réussit pas à en trouver. Ainsi il précise que la définition du chômage et de ce qu'est la main-d’œuvre disponible à travailler varie toutefois selon les pays. Et le calcul peut également être influencé par de nombreuses variables. En milieu agricole, par exemple, dit-il, les données d'une enquête peuvent changer de façon importante selon la période de l'année où elle a lieu.