VIDEO - Teaser Pod et Marichou Saison 4: Marodi revient en force Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2019 à 12:54 commentaire(s)| La série à succès qui traite la question des ménages sénégalais, revient en force sur le petit écran et sur youtube. Les téléspectateurs et internautes seront servis dès samedi prochain.

Encore une fois la beauté est au rendez-vous avec Marichou et toutes les actrices cependant, Pod, acteur principal de la série n'arrive toujours pas à se débarrasser de ses déboires, les Femmes de sa vie ont toutes tournées sa page. toutes, peut être pas rendez-vous samedi pour connaître la suite...

