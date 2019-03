VIDEO - Thierno Lô : "Il faut que Macky amnistie Karim Wade pour une reconciliation avec Me Wade"" Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2019 à 13:40 | | 0 commentaire(s)| Le leader de la coalition "Adiana" et allié du président Macky Sall plaide pour une amnistie de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall et de Karim Wade. Selon Thierno Lô, pour une décrispation de l'espace politique et une réconciliation entre Me Wade et le patron de l'APR, il faut que ce dernier accorde le pardon à Karim. "Macky Sall a déjà émis son souhait d'amnistier Karim Wade et Khalifa Sall. Et je sais qu'il le fera, comme il est réélu", a rassuré l'ancien ministre sous Wade, lors d'un meeting à Darou Mouhty.





