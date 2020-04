VIDEO - Thiès : Opération ‘’Waniou Daaras’’, la grande offensive du maire Talla Sylla contre le Covid-19 Le maire de Thiès, Talla Sylla mène une grande bataille dans sa ville et les zones environnantes, pour freiner la propagation du coronavirus. L’édile de Thiès a ciblé une frange de la population très vulnérable et mobile, les enfants talibés, pour mener son combat. Il a initié une opération dénommée ‘’Waniou daaras’’, pour nourrir des milliers de talibés par jour, afin de les confiner chez eux. Une opération très coûteuse, mais le maire de Thiès ne compte pas baisser les bras.

« Depuis le 14 mars, quand le président de la République a décrété l’état d’urgence, je me suis confiné, ici à la mairie de Thiès. Je ne sors que pour mener des activités urgentes contre le problème de l’heure, la propagation du coronavirus », a d’emblée déclaré l’édile de Thiès au reporter de Leral.net

Après réflexion avec ses services, Talla Sylla a ainsi décidé de mettre en place un comité de veille et d’actions regroupant tous les acteurs communautaires de Thiès (délégués de quartier, imams , Badiénou Gokh, Yayou Daara…) et le comité départemental de lutte contre les épidémies. Après quoi, l’édile de Thiès a mis en place une plateforme dénommée ‘’Waniou Daaras’’ pour venir en aide aux talibés.



3 887 500 FCFC dépensés quotidiennement et 10997 talibés nourris par jour



« Dans un premier temps, nous avions ciblé 419 daaras à qui nous avions remis des vivres et des produits d’hygiène pour lutter contre le covid-19. Mais on s’est rendu compte qu’on ne pouvait pas se limiter à ce geste ponctuel et qu’il fallait faire quelque chose pour garder les talibés dans les daaras. C’est ainsi que nous sommes passés à la seconde phase de notre action, en considérant les 3 communes de Thiès que nous avons divisées en 21 zones pour 20 daaras recensés. Le 14 avril dernier, nous avons ciblés 2000 talibés, puis 6000 le lendemain et le jeudi 16 avril, nous sommes passés à 10 000 talibés. Aujourd’hui, nous sommes à 10 997 talibés et nous dépensons 3 887 500 par jours pour les nourrir à travers l’opération « Waniou Daaras », détaille Talla Sylla.

Une opération qui couvre des zones qui sortent même du cadre administratif de Thiès, a-t-il précisé.



Opération coup de poing



« A côté de cela, nous sillonnons la ville et nous interpelons tous les talibés qu’on trouve en train de mendier dehors, avec l’aide des forces de sécurité. S’il s’avère que ce talibé provient d’un daara pris en compte par notre programme, le maître coranique de ce daara devra rendre des comptes », confie Talla Sylla.

Déplorant le cas le cas du jeune talibé de 7 ans contaminé à Thiès, par la transmission communautaire, Talla Sylla a lancé un appel à toutes les bonnes volontés de Thiès, notamment les entreprises installées dans la région pour participer à ce combat et vaincre le coronavirus partout au Sénégal.



