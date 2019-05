VIDEO - Thiès : Un policier tue le fils d’un imam, réactions de la famille

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mai 2019

C’est dans la douleur que le jeune Babacar Sy a été inhumé au cimetière de Diakhao, à Thiès. Le défunt a été tué par un jeune policier dans un bar.



Jeune policier, fraichement sorti de l’école de formation, Albert Dione vient de poser un acte qui risque d’hypothéquer sa jeune carrière. Le limier a maille à partir avec Dame Justice, après avoir tué son ami Babacar Sy, par ailleurs fils de l’Imam de la Grande mosquée de Thialy. Le drame a eu lieu dimanche dernier, vers 14 heures.



Ce jour, les deux amis s’étaient retrouvés dans une alimentation à l’enseigne «Chez Edou», sise au quartier Petit Thialy, qui compte dans ses rayons, de la boisson alcoolisée. Le défunt y avait fait un tour pour voir ses amis. Il était loin d’imaginer qu’il y avait rendez-vous avec la grande faucheuse. Selon des témoins, Babacar Sy a eu une altercation avec Albert qui, soufflent des témoins, avait l’habitude de menacer de mort son monde, avec son arme à feu. Cette fois, il a, par inadvertance, soulignent nos interlocuteurs, traduit ses menaces en acte.





Auditionné par les enquêteurs du Commissariat central, Albert Dione qui gère le magasin de stock d’armes à feu du Camp «Michel Le grand», a confirmé ces allégations, arguant avoir atteint par inadvertance son ami. Se voulant plus explicite, il a soutenu qu’il était en train de réparer son arme à feu, lorsqu’un coup est parti et a atteint mortellement son ami.



Babacar Sy, âgé de 23 ans, travaillait à la Soboa. Il avait quitté, ce jour, son domicile pour rentrer à Dakar. Au terme de son audition, Albert Dione a été gardé à vue au Commissariat central de Thiès.



OUSSEYNOU MASSERIGNE GUEYE



IGFM

