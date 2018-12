VIDEO: Touba entre joie et scepticisme

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Décembre 2018 à 18:25 | | 1 commentaire(s)|

À la veille de l’inauguration de l’autoroute Ila Touba, les habitants de la ville religieuse s’apprêtent à accueillir le président de la République, Macky Sall.



À Touba, si certains se réjouissent de la disponibilité d’une telle infrastructure, d’autres considèrent que les priorités sont ailleurs notamment l’élargissement de la nationale 1 et l’emploi des jeunes.

