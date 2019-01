VIDEO - Transport à Touba : les charretiers tirent sur la commune et volent la vedette aux conducteurs Les charrettes font partie des moyens de transport les plus utilisés par les populations de Touba, mais ne bénéficient d'aucune considération de la part des autorités locales. Selon le responsable des charretiers, leur identification et leur immatriculation posent toujours problème. De surcroît, Ousmane Sall dénonce les lenteurs administratives dans les décisions, surtout en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'arrêté ministériel signé il y a quelques mois, pour la régularisation du secteur de transport.

