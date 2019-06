VIDEO - UNIVERSITÉ DE THIÈS : LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DÉCLENCHE 48 H DE GRÈVE

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juin 2019 à 21:50 | | 0 commentaire(s)|

L’intersyndicale du personnel administratif, technique et des services de l’Université de Thiès (PATS), le syndicat autonome des travailleurs de l’Université et des Centres des Œuvres ainsi, que le syndicat des établissements scolaires et universitaires, environ plus de 200 travailleurs ont déclenché une grève de 48 heures renouvelable.



Ce front syndical unifié ont décidé vaille que vaille « à sauvegarder les acquis d’une harmonisation des salaires et accessoires des travailleurs exerçant la même profession ». Cette mesure a été ratifiée et entrée en application depuis le mois de Janvier 2019.



Les responsables de ce mouvement d’humeur, accusent cependant les autorités de l’Université de Thiès, de refuser d’appliquer cette mesure, d’où, toute leur colère…

