VIDEO - Unité 15 des Parcelles Assainies: Les habitants impuissants face à la furie des eaux usées

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juillet 2019 à 03:10 | | 1 commentaire(s)|

Les populations de l'Unité 15 des Parcelles Assainies et ses environs, respirent mal. Et pour cause, les eaux usées ont envahi toutes les rues, rendant difficile le quotidien des riverains qui, au micro de leral.net, appellent le maire de leur localité et l'Etat, à s’atteler pour trouver une solution définitive à l'écoulement des eaux usées.

Selon certains interlocuteurs, cette situation endémique est due à une canalisation vétuste, faute de renouvellement...Réactions.