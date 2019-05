VIDEO - Violences faites aux femmes: Triste confidence d'une pauvre femme engrossée et abandonnée Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mai 2019 à 18:05 | | 0 commentaire(s)| La violence faite aux femmes ne peut pas se définir au seul acte physique, elle peut également emprunter la forme de la souffrance et de la misère morales. Leral.net a tendu son micro à une victime de cette forme de violence qui interpelle toute la gente féminine. Cette fille engrossée et abandonnée par son copain, fait le récit de son quotidien de femme enceinte et désoeuvrée.



Accueil Envoyer à un ami Partager