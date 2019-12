VIDEO - Yakham Mbaye charge encore Cissé Lô: "Je ne lui ai jamais demandé pardon" Entre Yakham Mbaye et Moustapha Cissé Lô, ce n’est pas encore la paix des braves. Après la sortie du vice-président de l’Assemblée nationale, affirmant que le Directeur général du quotidien "Le Soleil" l’a appelé pour lui demander pardon, le journaliste a répliqué sur le plateau de la 7Tv, affirmant que c’est plutôt Cissé Lô qui l’a appelé. Et de marteler : « je ne lui ai jamais demandé pardon ».

