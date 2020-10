VIDEO/ Youry Sall, Apr: « C'est plus facile pour les malfaiteurs d'opérer Yeumbeul, ville sans lumière » Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Octobre 2020 à 20:19 | | 0 commentaire(s)| Youry Sall, responsable politique Apr, Yeumbeul Nord, leader du mouvement "Taxawou Yeumbeul Nord" revient sur la portée et le sens de son engagement et de sa politique. L’informaticien a constaté que plusieurs responsables politiques de sa localité l'appellent en permanence pour une unité des forces.

Conscient des enjeux pour une meilleure considération de sa Commune, Youry Sall, responsable Apr, membre des cadres de Benno Bokk Yakkar expose le problème d'insécurité, lié au mauvais fonctionnement des lampes qui ne s'allument que lors des grands événements. D’après le jeune leader, très disponible et soucieux de la gestion des affaires de sa cité, c'est plus facile pour les malfaiteurs d'opérer à Yeumbeul, une zone sans lumière.



Concernant les 23 hectares déclassifiés, il dénonce une mauvaise répartition ou gestion de l’actuel Maire qui a occasionné un refus des populations. Ces dernières, très frustrées s'insurgent contre la gestion du maire qui a recu près de 7 plaintes en un mois.



Sous ce registre, Youry Sall est d'avis qu'il y a un réel problème, lié à un déficit d'informations, destinées aux administrés. Le Maire, accuse-t-il, a vendu et offert des terrains à des proches et sympathisants. Alors, regrette-t-il, il est temps de parler des plus de 744 maisons de sinistrés, dont sa gestion est loin d'être comme l'avait souhaité Abdoulaye Wade à l'époque. Les mouvements qui l'ont porté plainte, précise-t-il, ne l'ont pas fait pour se faire uniquement, plaisir.



Accueil Envoyer à un ami Partager