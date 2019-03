VIDEO - Youssou Ndour : « Je demande pardon… » Il semblerait que l’adrénaline créée par l’engouement autour de la Présidentielle est redescendue de plusieurs crans chez le roi du Mbalax.



En effet, fait observer Sunubuzz, Youssou ndour qui, il y de cela quelque jours encore, se battait bec et ongles pour la reconduite du mandat de Macky Sall, dépose les armes et demande aux Sénégalais de faire la paix et de s’unir pour travailler ensemble. Il semblerait que le discours de convergence du Préasident Macky Sall commence à faire son effet.

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Mars 2019 à 08:03



