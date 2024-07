VIH Sida au Sénégal en 2023: 2 800 nouvelles infections et des progrès dans le traitement des enfants, relevés Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Juillet 2024 à 01:15 | | 0 commentaire(s)|

Le nouveau rapport de l’ONUSIDA sur la situation du VIH dans le monde a fait état de 39,9 millions de personnes affectées par la maladie en 2023. L’équipe Régionale d'Appui pour l'Afrique de l'Ouest & du Centre de l’ONUSIDA qui procédait, ce 23 juillet, à la publication du rapport 2023 s’est intéressé sur le cas du Sénégal. Dans le pays, le taux de prévalence a connu une tendance baissière passant de 2.1 en 2021-22 à entre 0.5 et 0.3 en 2023. Les personnes vivant avec le VIH sont estimées dans le pays à 44 000 dont 42 000 âgées entre 15 ans et plus. Les filles âgées entre 15 ans et plus ont atteint la barre des 24 000 et 2200 pour les enfants de 0 à 14 ans. Au moment où les nouvelles infections à la pathologie ont diminué de 46% entre 2010 et 2023 en Afrique de l'Ouest et du Centre, le Sénégal en compte 2800 selon le nouveau document rendu officiel. Quelques 1000 personnes ont perdu la vie à cause du VIH Sida.



Cependant des progrès en termes d’accès au traitement ont été notés au Sénégal, notamment, concernant les enfants selon la directrice régionale de l’ONUSIDA, Berthilde GAHONGAYIRE.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/VIH-Sida-au-Senegal-en-2...

