VIOLaTION Du COuVRE-FEu ET OuTRaGE à aGENT: L'ANCIENNE mINISTRE AmINATA Lô DIENg EN PRISoN Rédigé par leral.net le Mardi 2 Février 2021 à 12:46

Attraite hier à la cave du tribunal de grande instance de Dakar où elle a fait face au procureur de la République, l’ancienne ministre de 2007 à 2012 sous le régime de Wade, Aminata Lô Dieng, a été placée sous mandat de dépôt. Elle a passé, hier, sa première nuit en prison. Elle est poursuivie […] Attraite hier à la cave du tribunal de grande instance de Dakar où elle a fait face au procureur de la République,

l’ancienne ministre de 2007 à 2012 sous le régime de Wade, Aminata Lô Dieng, a été placée sous mandat de dépôt. Elle a passé, hier, sa première nuit en prison. Elle est poursuivie pour usurpation de fonction, violation du couvre-feu et outrage à agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions. Le même sort a été réservé à son frère, visé, lui, pour violation de la loi sur le couvre-feu et conduite sans permis. L’ancienne ministre sera jugée en compagnie de son frère en audience de flagrants délits. Le Témoin



Source : Source : https://letemoin.sn/violation-du-couvre-feu-et-out...

