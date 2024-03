VISITE AU MUSÉE DE LA FIFA À ZURICH : Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal A', se souvient de la Coupe du monde 2002 au Musée de la Fifa

L'ancien attaquant sénégalais Pape Thiaw affirme que la participation à la Coupe du monde 2002, organisée conjointement par la Corée et le Japon, a été l'une des expériences les plus exceptionnelles de sa carrière. Thiaw et d'autres grands joueurs sénégalais comme El Hadj Diouf et Aliou Cissé faisaient partie de l'équipe sénégalaise qui a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde de la Fifa 2002.



La maison de la Fifa à Zurich a brillé d’un éclat particulier ce mercredi, accueillant Pape Thiaw, illustre figure du football sénégalais. Au cours d’une journée marquée par le souvenir et l’échange, l’ex-international a exploré les dessous de l’institution phare du football, guidé par l’expert Pascal Zuberbühler. L’émotion a été palpable, surtout face aux reliques du Mondial 2002, où Thiaw et le Sénégal ont marqué l’histoire.

Après avoir visité le musée de la Fifa à Zurich, l'ancien attaquant du FC Metz et du Deportivo Alaves s'est souvenu de sa participation à la plus grande fête du football mondial.

"La Coupe du monde 2002 a été une expérience extraordinaire pour moi. C'est le rêve de tout enfant de participer à une Coupe du monde en représentant sa nation. C'était un rêve devenu réalité de jouer la Coupe du monde, qui est le meilleur tournoi de football au monde", a souligné Pape Thiaw.

"C'était la première fois que le Sénégal participait à une Coupe du monde en 2002. Nous avons remporté le match d'ouverture contre la France, championne du monde en titre, qui comptait de nombreuses stars dans son équipe, comme Zidane, et nous sommes allés en quarts de finale. Il y a aussi la passe décisive que j'ai faite contre la Suède pour le but de la victoire. Au Sénégal, cette pichenette a été rebaptisée la passe de Pape Thiaw."

Aujourd'hui âgé de 43 ans, Pape Thiaw, qui a joué pour des équipes de France, de Suisse, de Russie et d'Espagne, est devenu un nom familier en Afrique après avoir mené le Sénégal à la gloire lors du Championnat d'Afrique des nations de 2022.

Décrit comme un entraîneur pragmatique et en quête constante d'amélioration, Pape Thiaw a décidé d'en apprendre davantage sur le football en visitant le musée de la Fifa. Une expérience qu'il juge très instructive.

"Je recommande vivement à tous les fans de football de visiter le musée de la Fifa à Zurich. C'est une structure merveilleuse qui reprend le football. J'ai appris beaucoup de choses en visitant le musée et j'ai l'intention d'y retourner", a conclu l'ancien international sénégalais.



Source : https://www.jotaay.net/VISITE-AU-MUSEE-DE-LA-FIFA-...