VISITE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU DAAKAA DE MADINA GOUNASS 2024

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est arrivé Madina Gounass où il rend une visite de courtoisie au khalife général de cette cité religieuse du département de Vélingara, Thierno Amadou Tidiane Ba, à l’occasion du 83e Daakaa, une retraite spirituelle annuelle de dix jours, qui se tient depuis samedi. Le chef de l’Etat est arrivé en compagnie du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Ibrahima Sy et du ministre directeur de cabinet du président de la République, Mary Teuw Niane.

Il effectuera la grande prière du vendredi aux côtés du khalife général de Madina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba.

Selon le Bureau d’information gouvernemental (BIG), ‘’cette visite de courtoisie revêt un caractère symbolique d’autant plus marqué qu’elle intervient quelques jours après l’ouverture, le samedi, de la 83ème édition du Daaka”.

Le Daakaa se tient sur un site situé à 10 km de la commune de Madina Gounass, dans le département de Vélingara (sud). Elle réunit des milliers de fidèles venus du Sénégal et de l’étranger.

Ce déplacement du chef de l’Etat à Madina Gounass fait suite aux visites qu’il a effectuées à Touba, Tivaouane, à la mosquée omarienne et chez Monseigneur Benjamin Ndiaye, l’Archevêque de Dakar, rappelle le BIG.

La même source souligne que le président de la République concrétise ainsi ‘’son engagement à se rendre dans tous les foyers et cités religieux du Sénégal’’.

‘’Cela, en vue de prendre en compte leur modernisation en termes d’infrastructures de base, mais aussi de réitérer sa détermination à améliorer la vie communautaire et religieuse pour un Sénégal juste et prospère’’, ajoute-t-elle.



APS



