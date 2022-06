Vacances 2022 au Sénégal : Les sites à ne surtout pas manquer Cet été, vous partez en vacances à destination du Sénégal ? Voici un pays digne d’intérêt. Surnommé la contrée de la Teranga, ce pays loge des sites exceptionnels, à ne surtout pas manquer durant votre séjour. Pour vous aider à vivre une expérience mémorable dans cette localité, voici quelques endroits incontournables.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Juin 2022 à 12:11 | | 0 commentaire(s)|

Dakar, capitale sénégalaise, et ses marchés animés Si vous êtes de passage au Sénégal, vous devez absolument vous rendre à Dakar, la capitale du pays. Noyau économique du Sénégal, Dakar est connue pour sa vie bien animée. Vous pourrez découvrir cela explorant ses nombreux marchés, pour ne citer que Tilène, Kermel ou Sandaga. Au marché artisanal de Soumbédioune, vous aurez l’occasion d’apercevoir le majestueux monument de la Renaissance Africaine, une structure conçue en bronze d’une hauteur de 52 m.

Si vous passez à Dakar, n’oubliez pas non plus de visiter le palais présidentiel, le port de la ville, la Grande Mosquée de Dakar, ainsi que la Place de l’indépendance. À Dakar, rien ne passe inaperçu, tout est imposant. Vous n’en croirez pas vos yeux. Entre vos visites, vous pourrez toujours vous adonner à votre jeu de [blackjack multijoueur]url:https://betfirstcasino.be/blackjack . Ici, impossible de vous ennuyer ! Les superbes plages sénégalaises : à ne rater sous aucun prétexte Dignes de cartes postales, les plages sénégalaises sont idylliques. Les plus remarquables se trouvent proches de Dakar. C’est notamment le cas des plages sur l’île de N’Gor. Si vous êtes un amateur de surf, vous y serez parfaitement servi. Les plages d’Ouakam ne sont pas en reste, de même que celles du sud de la capitale. Vous voulez admirer un spectacle grandiose ? Visitez Toubab Dialao la nuit pour contempler ses belles falaises rouges. Cap sur le parc national des oiseaux du Djoudj Séjourner au Sénégal serait incomplet sans vous rendre au parc national du Djoudj, un temple naturel d’oiseaux. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, ce site s’étend sur une superficie de 60 milliers d’hectares. Ici, plusieurs milliers d’oiseaux cohabitent en parfaite harmonie avec d’autres espèces animales.

Le parc est le lieu d’habitation de différentes espèces d’oiseaux, tels que les flamants roses, les oies de Gambie, les pélicans gris, les échassiers, les vautours ou encore les canards. Ce lieu est également le logis de crocodiles, de singes rouges, de phacochères, de varans et même de pythons. Le lac rose : un spectacle à couper le souffle Les cercles mégalithiques : trésors inestimables du Sénégal Les cercles mégalithiques comptent parmi les monuments classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Ces sculptures se démarquent par leur emplacement, non loin de niches funéraires. Elles représentent le meilleur site mégalithique du globe, au même titre que les cercles de Stonehenge que vous pouvez entrevoir en Angleterre. L’île de Gorée, la contrée historique du Sénégal Dernière de cette liste et non des moindres, l’île de Gorée vaut amplement le détour. Les touristes apprécient spécialement cette localité pour son passé historique qui relate l’esclavage des temps anciens. Implantée à proximité de Dakar, cette île a été la scène de l’histoire de l’esclavage.

Pour mieux connaître le parcours historique de cette île, il vous est recommandé de vous rendre dans les musées locaux, tels que La Maison des Esclaves ou encore le Musée de la Femme. Si vous désirez profiter du paysage sénégalais dans le calme, Gorée est l’endroit idéal. Si vous êtes de passage au Sénégal, vous devez absolument vous rendre à Dakar, la capitale du pays. Noyau économique du Sénégal, Dakar est connue pour sa vie bien animée. Vous pourrez découvrir cela explorant ses nombreux marchés, pour ne citer que Tilène, Kermel ou Sandaga. Au marché artisanal de Soumbédioune, vous aurez l’occasion d’apercevoir le majestueux monument de la Renaissance Africaine, une structure conçue en bronze d’une hauteur de 52 m.Si vous passez à Dakar, n’oubliez pas non plus de visiter le palais présidentiel, le port de la ville, la Grande Mosquée de Dakar, ainsi que la Place de l’indépendance. À Dakar, rien ne passe inaperçu, tout est imposant. Vous n’en croirez pas vos yeux. Entre vos visites, vous pourrez toujours vous adonner à votre jeu de []url:https://betfirstcasino.be/blackjack . Ici, impossible de vous ennuyer !Dignes de cartes postales, les plages sénégalaises sont idylliques. Les plus remarquables se trouvent proches de Dakar. C’est notamment le cas des plages sur l’île de N’Gor. Si vous êtes un amateur de surf, vous y serez parfaitement servi. Les plages d’Ouakam ne sont pas en reste, de même que celles du sud de la capitale. Vous voulez admirer un spectacle grandiose ? Visitez Toubab Dialao la nuit pour contempler ses belles falaises rouges.Séjourner au Sénégal serait incomplet sans vous rendre au parc national du Djoudj, un temple naturel d’oiseaux. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, ce site s’étend sur une superficie de 60 milliers d’hectares. Ici, plusieurs milliers d’oiseaux cohabitent en parfaite harmonie avec d’autres espèces animales.Le parc est le lieu d’habitation de différentes espèces d’oiseaux, tels que les flamants roses, les oies de Gambie, les pélicans gris, les échassiers, les vautours ou encore les canards. Ce lieu est également le logis de crocodiles, de singes rouges, de phacochères, de varans et même de pythons. Le lac Rose est un véritable trésor naturel du Sénégal. Comme son nom l’indique, le lac Rose est rose ! Il se situe à une trentaine de kilomètres au nord-est de Dakar. C’est toujours un réel plaisir de découvrir et redécouvrir la majesté de ce lac, qui peut changer de couleur au fil des saisons. La nuance rosée du lac est principalement causée par une algue qui oxyde le fer. Lorsque le lac est éclairé par les rayons du soleil, le spectacle est plus qu’époustouflant !Les cercles mégalithiques comptent parmi les monuments classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Ces sculptures se démarquent par leur emplacement, non loin de niches funéraires. Elles représentent le meilleur site mégalithique du globe, au même titre que les cercles de Stonehenge que vous pouvez entrevoir en Angleterre.Dernière de cette liste et non des moindres, l’île de Gorée vaut amplement le détour. Les touristes apprécient spécialement cette localité pour son passé historique qui relate l’esclavage des temps anciens. Implantée à proximité de Dakar, cette île a été la scène de l’histoire de l’esclavage.Pour mieux connaître le parcours historique de cette île, il vous est recommandé de vous rendre dans les musées locaux, tels que La Maison des Esclaves ou encore le Musée de la Femme. Si vous désirez profiter du paysage sénégalais dans le calme, Gorée est l’endroit idéal.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook