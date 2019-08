Vaccances Citoyennes: Néné Fatoumata Tall s'engage contre la déforestation et l'insalubrité Le ministre de la Jeunesse a lors de son passage à Kaolack, dans le cadre de la campagne des Vacances citoyennes, appelé les jeunes à s'investir dans la lutte contre la déforestation et l'insalubrité.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Août 2019 à 11:56 | | 0 commentaire(s)|

"Nous sommes là pour participer aux activités initiées par le conseil de la jeunesse. Et nous, nous pensons que c'est un combat qui doit être porté par les jeunes", déclare Néné Fatoumata Tall.



Devant les locaux du CDEPS elle ajoute : "Le reboisement doit se faire à bas âge, et cela participe à la lutte contre la déforestation. Nous avons aussi participer à des activités de nettoiement qui contribuent à la lutte contre l'insalubrité. Le Sénégaĺ compte relever le défi du nettoiement comme lancé par le Chef de l'Etat".



Pour Néné Fatoumata Tall les jeunes doivent être au devant de ce combat et débarrasser définitivement le Sénégal de l'insalubrité.



L'édition 2019 qui porte sur le thème : " Citoyenneté active du jeune au service de sa communauté" à Kaolack a vu une légère mobilisation des jeunes.





















Abdoulaye Diallo, Leral.net Kaolack

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook