Vaccin Covid-19: Moderna accuse Pfizer et BioNTech d'avoir enfreint son brevet Rédigé par leral.net le Samedi 27 Août 2022 à 18:06 | | 0 commentaire(s)| La société de biotechnologies Moderna, précurseuse dans le développement d'un vaccin contre le coronavirus, poursuit son rival pharmaceutique américain Pfizer et le partenaire allemand de ce dernier, BioNTech, arguant qu'ils auraient copié leur technologie, pourtant protégée par un brevet des années avant le début de la pandémie.

Moderna ne souhaite pas empêcher Pfizer et BioNTech d'utiliser leur propre vaccin en les forçant à le retirer du marché, mais cherche à obtenir des dommages et intérêts pour la violation de son brevet. Une plainte a ainsi été déposée ce vendredi 26 août 2022 dans un tribunal de l'État du Massachusetts aux États-Unis, ainsi que dans le tribunal régional de Düsseldorf, en Allemagne.



«Nous intentons ces procès pour protéger la plateforme technologique innovante d'ARN messager dont nous avons été les pionniers, pour laquelle nous avons investi des milliards de dollars et que nous avons brevetée au cours de la décennie qui a précédé la pandémie de Covid-19», a déclaré dans un communiqué Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



Entre 2010 et 2016, la société Moderna, basée à Cambridge, dans le Massachusetts, avait en effet développé et breveté la technologie ARN messager, qui a permis de développer assez rapidement des vaccins pour lutter contre le Covid-19, après que le virus, touchant la Chine en 2019, s'est répandu dans le monde entier au début de l'année 2020.



Les vaccins à ARN messager permettent d'enseigner aux cellules humaines comment fabriquer une protéine qui déclenche une réponse immunitaire en cas d'infection. Avant cette découverte, les vaccins habituels consistaient à utiliser des formes affaiblies ou désactivées des virus pour habituer l'organisme à se défendre.





Obtenir des dommages et intérêts, sans entraver la vaccination



En décembre 2020, la Food and Drug Administration américaine avait accordé à Pfizer/BioNTech l'utilisation d'urgence d'un vaccin contre le Covid-19 sur lequel les deux sociétés avaient travaillé, avant d'autoriser une semaine plus tard le vaccin Moderna.



Au début de la pandémie, Moderna avait affirmé qu'elle ne ferait pas valoir ses brevets Covid-19, afin d'aider les autres sociétés à développer leurs propres vaccins, notamment dans le but de les rendre accessible à des pays à faibles revenus. En mars 2022, Moderna a toutefois déclaré qu'elle s'attendait désormais à ce que des entreprises comme Pfizer et BioNTech respectent ses droits de propriété intellectuelle –sans effet rétroactif sur la première période de pandémie.



Cette année, le vaccin contre le Covid-19 de Moderna, qui est son seul produit commercial, lui a rapporté 10,4 milliards de dollars, quand celui de Pfizer est monté à 22 milliards de dollars de bénéfices.



Ce ne sont pas les premières poursuites judiciaires auxquelles font face Pfizer et BioNTech, accusées par d'autres sociétés d'avoir enfreint leurs brevets. Les entreprises partenaires se défendent toutefois de ces accusations, affirmant avoir développé une technologie ARN messager exclusive. De son côté, Moderna est également visée par les Instituts nationaux américains de la santé pour violation de brevet sur la technologie ARN messager.

