Vaccination obligatoire pour aller au restaurant à New York, une première aux USA Rédigé par leral.net le Mardi 3 Août 2021 à 18:58





Source : New York est devenue la première grande ville américaine à rendre obligatoire la présentation d'une preuve de vaccination contre le COVID-19 pour les employés et les clients des restaurants, salles de sport et autres commerces, alors que les Etats-Unis luttent contre la propagation du variant Delta du coronavirus.Source : https://fr.sputniknews.com/sante/20210803104596111...

