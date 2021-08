Vaccins : BioNTech parti pour s’installer au Sénégal et au... Rédigé par leral.net le Samedi 28 Août 2021 à 01:05 | | 0 commentaire(s)|

Le laboratoire allemand BioNTech a annoncé vendredi qu’il visait l’installation « l’année prochaine » de sites de production de vaccins à ARN messager en Afrique, notamment au Sénégal et au Rwanda. La société « évalue » l’éventuelle installation dans ces deux pays d’usines pour « soutenir l’approvisionnement en vaccins des pays membres de l’Union africaine » (UA), selon un communiqué.



Selon le journal "Le Point", la décision a été prise après une recommandation en ce sens du Centre de contrôle et de prévention des maladies du continent (Africa CDC), qui dépend de l’UA. Le directeur et cofondateur de BioNTech, Ugur Sahin, s’est dit « confiant », après une réunion à ce sujet à Berlin, que le début des installations puisse intervenir « à un moment l’année prochaine ».



« BioNTech réaffirme son engagement de produire sur le continent africain les vaccins à ARNm contre le paludisme et la tuberculose actuellement en développement », ajoute l’entreprise, qui s’est alliée à l’américain Pfizer pour produire son vaccin contre le Covid-19. Le laboratoire, basé à Mayence, dans l’ouest de l’Allemagne, avait annoncé fin juin qu’il comptait appliquer la technologie prometteuse de l’ARN messager au paludisme, avec des essais cliniques dès l’an prochain.





