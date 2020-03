Vaincre le coronavirus par la chloroquine: Le combat de Didier Raoult, infectiologue, né en 1952 à Dakar

Sur les réseaux sociaux, on le réduit souvent à sa ressemblance physique supposée avec l'animateur/chanteur Patrick Sébastien, ou le fantasque professeur Maximilien Strauss de la série télévisée "H". Dans les médias, on aime à dire, ces derniers temps, qu'Elon Musk et Donald Trump ont récemment cité ses travaux de recherche d'un traitement pour lutter contre le Covid-19, ce qui n'est pas toujours bien vu. Mais qui est donc le désormais fameux professeur Didier Raoult ?



Derrière son allure de vieux druide dans Astérix, ce fils de médecin militaire, né en 1952 à Dakar (Sénégal), est un des plus grands experts mondiaux en matière de maladies infectieuses et tropicales, à la tête de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection, à Marseille, qu'il a créé. Et il s'amuse des "petits marquis parisiens" (on le cite) qui s'échinent à battre en brèche ses travaux. Il est aussi un des 11 membres du conseil scientifique Covid-19 régulièrement consulté par le gouvernement français, même s'il a tenu à rester en marge de ce collectif de circonstance. "Je parle avec lui tous les jours", a encore rappelé, ce dimanche dans l'émission "Le grand jury" sur LCI, Olivier Véran, le ministre de la Santé.