Vainqueur de la CAN U17 2023 : le Sénégal de nouveau sur le toit de l’Afrique

Les Lionceaux du Sénégal ont renversé ceux du Maroc (2-1), ce vendredi, à Alger, pour s’adjuger la Coupe d’Afrique des nations de football des moins de 17 ans.

Menés par les jeunes Marocains dès la 13ème minute suite à un corner en première mi-temps, les Sénégalais pourtant dominateurs en début de partie, sont revenus plus entreprenants sur la pelouse du Nelson Mandela stadium d’Alger après la pause.

Mais il a fallu attendre la 80ème sur une faute de main dans la surface marocaine pour voir Serigne Fallou Diouf égaliser pour le Sénégal sur pénalty. Mamadou Sawané allait donner l’avantage à son équipe à la 83ème minute suite à un corner tiré par le capitaine sénégalais Amara Diouf. Le score sera maintenu par les Lionceaux sénégalais au grand désespoir du camp marocain.

Un trophée de plus pour le football sénégalais dans les différentes catégories, dont la Can Séniors 2021, le Chan 2023, la Can de Beach soocer, la Can des Malentendants, et la Can U20.

« Une CAN de football de plus dans l’escarcelle du Sénégal ! Chaleureuses Félicitations à nos Lionceaux U17 et à leur staff qui viennent de remporter avec brio la #CAN de leur catégorie. Parcours héroïque ponctué par une finale époustouflante. Bravo chers Lionceaux ! Nous sommes fiers de vous. Vive le Sénégal ! » a tweeté le Président Macky Sall à l’issue du match.

