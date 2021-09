Var: Quand Mollah vilipendait Keur Gui et Fou Malade... Cette vidéo qui montre Mollah Morgan s'attaquer à Fou Malade et Keur Gui date de 2020. A y regarder de près, c'est le rappeur qui a soulevé les cafards de ses anciens compagnons. Ces derniers jours, on l'a vu défendre ces mêmes personnes qu'il vilipendait à longueur de live sur les réseaux sociaux.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Septembre 2021 à 13:49



