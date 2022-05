Variole du signe – La France tient son 1er cas suspect après Italie et Suède Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Mai 2022 à 00:29 | | 0 commentaire(s)|

"Un premier cas suspect" de variole du singe "a été signalé ce jour en Ile-de-France", selon un communiqué de la direction générale de la santé transmis aux professionnels de santé ce jeudi 19 mai.



Après l'Italie, la Suède, et dans d'autres pays d'Europe et d'Amérique du nord, un premier cas "suspect" de variole du singe a été détecté en France, en Île-de-France, selon un communiqué de la direction générale de la santé transmis aux professionnels de santé ce jeudi 19 mai. "Des cas suspects sont en cours d’investigation dans de nombreux pays.



Il s’agit d’un phénomène inhabituel. Un premier cas suspect a été signalé ce jour en Ile-de-France", peut-on lire.



Cette maladie peu fréquente se manifeste généralement par de la fièvre, des douleurs musculaires, des ganglions lymphatiques enflés et des éruptions cutanées sur les mains et le visage, comme une varicelle.





En Italie, la maladie a été identifiée chez un jeune adulte revenu récemment des îles Canaries, indique l'Institut des maladies infectieuses de l'hôpital Spallanzani de Rome ce jeudi. Le patient placé en isolement reçoit des soins et se trouve dans un état stable, selon un communiqué de l'hôpital publié par les agences de presse italiennes, ajoutant que deux autres cas suspects étaient en cours d'évaluation.



En Suède, l'Agence de santé publique confirme également ce jeudi dans un communiqué "un cas de variole du singe chez une personne dans la région de Stockholm". La personne infectée "n'est pas gravement malade, mais a reçu des soins", explique l'autorité, disant ne pas encore savoir où et comment l'infection a eu lieu. L'autorité "enquête désormais avec les centres régionaux de contrôle infectieux pour savoir s'il y a davantage de cas en Suède", précise-t-elle.



Vers un début de propagation de la maladie ?



Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) doit publier son premier rapport d'évaluation des risques "en début de semaine prochaine", a indiqué l'agence de l'Union européenne chargée des maladies et des épidémies. L'agence, qui dit "suivre la situation de près", recommande "d'isoler et de tester les cas suspects et de les notifier rapidement".



Plusieurs dizaines de cas suspects ou confirmés de variole du singe ont été détectés depuis début mai en Europe et en Amérique du Nord, laissant craindre un début de propagation de cette maladie. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué lundi s'intéresser de près au fait que certains des cas au Royaume-Uni semblent avoir été transmis au sein de la communauté homosexuelle.









