Vaste coup de filet franco-italien contre la mafia calabraise et des criminels français Rédigé par leral.net le Mardi 15 Septembre 2020 à 23:01





Source : Des gendarmes français et des carabiniers italiens ont lancé ce 15 septembre une opération à la frontière contre la mafia calabraise et une bande criminelle française, interpellant 46 personnes et effectuant pour 900.000 euros de saisies, a annoncé l'AFP.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202009151...

