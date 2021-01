Vatican : La sciatique du pape l’oblige à réduire ses engagements

En raison d’une récidive de sciatique, le pape François a reporté sa traditionnelle réception annuelle du corps diplomatique international prévue lundi, et a renoncé à présider deux messes.



Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a toutefois ajouté samedi dans un communiqué que François réciterait dimanche la traditionnelle prière de l’Angelus, un rendez-vous retransmis par vidéo depuis sa bibliothèque privée en raison de la pandémie du coronavirus.



Vacciné contre le Covid-19



Le souverain pontife de 84 ans avait déjà dû annuler sa participation à deux célébrations le 31 décembre et le 1er janvier derniers, pour cause de «sciatique douloureuse», un mal qui l’affecte par intermittence depuis plusieurs années.



Le pape argentin a reçu voici dix jours une première injection du vaccin contre le Covid-19. Le chef des 1,3 milliard de catholiques est considéré comme personne à risque: à 21 ans, en 1957, il avait souffert d’une pleurésie aiguë et les chirurgiens avaient dû procéder à l’ablation partielle de son poumon droit. (AFP)

Source : https://www.impact.sn/Vatican-La-sciatique-du-pape...