Vdn Ouest Foire : Kane Fiabilité Suarl fait expulser Geo Marketing Services de son immeuble

La Société Kane Fiabilité Suarl d’Abdourahmane Kane a obtenu l’expulsion de la société Geo Marketing Services de son immeuble n°69 sis à Ouest Foire VDN , bande verte à côté de la station Elton à Dakar, tant de sa personne, de ses biens, que de tout occupant de son chef.



Statuant en référé le 21 mai dernier, le tribunal du Commerce hors classe de Dakar a également condamné la société Geo marketing Services à payer à M. Abdourahmane Kane, la somme de 716.560 FCFA outre la somme de 150.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.

La résiliation du contrat liant les deux sociétés a été ainsi constatée par le juge, qui a en même temps déclaré la demande tendant à l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement sans objet



La Société Kane Fiabilité spécialisée dans le domaine de l'immobilier, a été défendue par Me Ousseynou Gaye.