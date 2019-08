Véhicules de l’administration : « verser des indemnités, plutôt que d’acheter directement les voitures » (Cheikh Bakhoum) Le Directeur de l’Agence de l’informatique de l’Etat (Adie), a encouragé la réforme annoncée par le chef de l’Etat pour mieux rationaliser la gestion de véhicules dans l’administration.

« Le président Macky Sall a lancé une idée pour éviter d’acheter directement les véhicules de l’administration, mais plutôt de verser des indemnités pour permettre aux ayant droits de bénéficier directement de ces voitures. Il faut encourager cette réforme déjà appliquée au Rwanda pour économiser les dépenses en entretien et en carburant dans l’administration », a déclaré le patron de l’Adie, ce dimanche, dans l’émission Grand Jury de la RFM.

« C’est un point qui n’est pas facile. Parce que c’est difficile de toucher à ces acquis qui sont là depuis 1960, mais il faut faire un diagnostic du parc automobile dans l’administration, voir qui sont les ayant droits, afin de réussir cette grande réforme pour investir dans les autres secteurs prioritaires que sont la santé, l’éducation, entre autres », a encore dit Cheikh Bakhoum.

« Il faut que la productivité continue dans l’administration et que l’Etat rationalise », a-t-il ajouté.



