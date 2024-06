Veille de tabaski dans les gares routières : La colère noire des voyageurs face au flux du transport

C’est donc devenu une tradition dans le secteur du transport à la veille de chaque évènement majeur, les tarifs initialement fixés pour partir d’une localité à une autre, passent du simple au double.



Cette jeune étudiante qui souhaite passer la fête de la tabaski à Kolda confirme la hausse sur le coût du transport « Au début, c’était à 7000 FCF, maintenant, ça revient à 15 000 FCFA et nous sommes obligés de payer ses 15 000 FCFA pour pouvoir aller chez nos parents passer la fête » a-t-elle regretté, appelant l’Etat à régulariser le secteur du transport et mettre fin aux décisions unilatérales des chauffeurs.



De l’autre côté, les professionnels du secteur du transport avouent qu’il y a effectivement une hausse sur les prix mais il y a une raison valable.



Yankhoba Dianté, Kawomor, Président du GIE du transport interurbain estime que l’augmentation est réelle parce que tout simplement la demande est supérieure à l’offre « On est obligé de revoir les tarifs à la hausse, pour permettre à tout le monde d’aller à Elinkine, Kafountine, Kolda entre autres », a-t -il réagi



Face à cette situation, les usagers soucieux de rejoindre leurs familles pour passer une très bonne fête de tabaski, interpellent le ministre du transport, El Hadj Malick Ndiaye, à qui il demande de prendre ses responsabilités afin de mettre fin à cette forfaiture de la part des transporteurs de bus, Ndiaga Ndiaye ou clandos.



Malgré cette augmentation des prix du transport dans les gares routières interurbaines, certains voyageurs sont prêts à casquer en responsabilité et au point d’apporter un comportement apparenté à la corruption juste pour passer la fête en famille