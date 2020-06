Vélingara :90 Kilos de chanvre indien saisis par l’Ocrtis

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Juin 2020 à 11:30 | | 0 commentaire(s)|

Dans la nuit du 08 au 09 juin 2020, les éléments de la Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Tambacounda de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (Ocrtis) ont saisi 90 kilogrammes de chanvre indien à Sinthian Koundara, dans le département de Vélingara.

Cette opération, selon L’As a permis d’interpeller deux individus et de saisir les moyens de transport usités. Ceci entre dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et le crime organisé.



