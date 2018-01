Vélingara : Engrossée par son amant, l’épouse de l’émigré accouche en brousse, les hyènes dévorent le bébé

Sinthiang Koundara. Ce village niché dans le département de Vélingara (région de Kolda), défraie dernièrement la chronique dans cette partie du Sud du pays. Au cœur de l'affaire d’infanticide, figure en bonne place la dame F.D. trentenaire, elle est mère de deux enfants, fruits de son mariage avec son époux émigré établi depuis bientôt dix ans en Espagne. Une absence longue, visiblement très éprouvante pour la jeune dame qui a fini par devenir vulnérable et à la merci des vicieux du coin.



Elle a fini par céder à la tentation, entretenant clandestinement une relation amoureuse avec un voisin cultivateur. De ces moments d’intimité, l’épouse de l’émigré va contracter une grossesse indésirable qu’elle s’attèle à dissimuler pour ne pas être la risée du village. Elle y parvient presque et dans la nuit du dimanche au lundi dernier, F.D sent de vives douleurs. Déjà mère à deux reprises, elle comprend que l’heure de la délivrance a sonné. C’est ainsi qu’elle s’éclipse en direction de la brousse. Là, sans assistance, elle accouche loin des regards indiscrets. Loin d’elle l’idée de porter cet enfant « de la honte », elle peaufine un dessein macabre qui consiste à abandonner le nouveau-né sur place, à la merci des animaux sauvages.



Le lendemain lundi, au petit matin, le chef de village, informé de la grossesse, mais pas de son accouchement, l’a interpelée. Prise de court, la dame tergiverse et livre une version des plus incohérentes.



Avisés, les pandores de la brigade de Kalifourou ont débarqué sur les lieux. Interrogée F.D confie avoir accouché en pleine brousse et y a abandonné le bébé.



Elle est invitée à y conduire les gendarmes. Arrivés sur les lieux, les hommes en bleu n’ont découvert que des traces de sang et constatent que le bébé a déjà été dévoré par des hyènes.



Un crime imputé à F.D qui, au terme de sa garde-à-vue, a été déférée au parquet de Kolda pour le crime d’infanticide.













