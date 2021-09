Vélingara / Ferlo: Un jeune se suicide par pendaison dans une salle de bain

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Septembre 2021 à 15:42 | | 0 commentaire(s)|

Un jeune s’est donné la mort par pendaison jeudi au crépuscule, à Vélingara-Ferlo, dans le département de Ranérou, a appris l’APS de source familiale.



L’homme s’est donné la mort à l’aide d’un turban qu’il a noué autour du cou et l'a attaché à un morceau de bois, dans une salle de bain.



C’est la sonnerie de son téléphone portable qui a alerté un membre de la famille, qui y a découvert le corps sans vie de la victime.



Le défunt, marié et père de deux enfants, avait quitté Belkadié, un village de la commune de Barkédji, pour rendre visite à ses parents.











Aps

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos