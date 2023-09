Vélingara : Plus de 500 chefs de village adoubent Amadou Ba Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Septembre 2023 à 17:22 | | 0 commentaire(s)|

Réunis hier en conclave dans un hôtel de Vélingara (région de Kolda), plus de 500 chefs de village du département ont approuvé le choix du président Macky Sall porté sur Amadou Ba, afin de conduire la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) à la Présidentielle de 2024. C'est sous la houlette du président du Conseil départemental de Vélingara, Ibrahima Diawandou Barry, que ces chefs de village ont tenu la rencontre à Vélingara-commune. Porte-parole du jour, Aliou Baldé, président de l'Association des chefs de village a réitéré leur engagement politique auprès de leur mentor, le patron de l'Alliance pour la République (Apr); et leur fidélité indéfectible à l'endroit de Diawandou Barry. Les chefs de village, par la voix de leur président, ont promis de voter et de faire voter pour le candidat Amadou Ba en février 2023. Ibrahima KANDE



Source : Source : https://lesoleil.sn/velingara-plus-de-500-chefs-de...

