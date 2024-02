Vélingara: Une fille de 13 ans violée, tuée puis abandonnée en brousse

K. D, âgée de 13 ans, a été retrouvée morte en pleine brousse entre les villages de Kouriantin et de Saré Demba (Vélingara). Elle a été violée et tuée par strangulation avant d'être abandonnée par son bourreau en pleine brousse. Comme un crime n'est jamais parfait, l'enquête aussitôt ouverte par les éléments du poste de la gendarmerie de Manda Douanes a permis de mettre la main sur le meurtrier le lendemain mardi vers 15 heures. Ce dernier a d'ailleurs avoué son forfait. Il s'agit de B. C âgé de 17 ans, habitant le même village de Kouriantin que la victime.



Des sources de Seneweb, renseignent que c’est en allant à sa recherche après avoir constaté son absence depuis le matin que les membres de la famille ont découvert le corps avant d'alerter les gendarmes et les sapeurs pompiers qui ont rappliqué sur les lieux.



Après avoir procédé au constat d'usage, les sapeurs pompiers ont acheminé le corps à l'hôpital pour les besoins de l’autopsie. Le meurtrier est actuellement en garde à vue et devrait être déféré ce vendredi au parquet de Kolda.