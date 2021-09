Vélingara candidate à la mairie de Némataba, Kadidiatou Barry bombarde : «Les hommes ont montré leurs limites» Une candidature féminine de plus dans le département de Vélingara pour les Locales de janvier 2022. Après celle déclarée de Tabara Diallo Mballo de Rewmi pour la commune de Vélingara, sa camarade de la coalition Benno bokk yaakaar (Bby), militante de l’Alliance pour la République (Apr) à Némataba, a aussi affiché ses ambitions pour le poste de maire de sa commune natale. Kadidiatou Barry Faye, native du village de Dianwély, en «militante disciplinée», reste toutefois accrochée à la volonté du parti présidentiel.

«Je déclare ma candidature à la candidature au sein de la coalition Bby pour les Locales à Némataba. Je réponds ainsi à l’appel des populations de Némataba, les jeunes, les vieux et les femmes surtout. Je suis la seule candidate de la localité pour le compte de l’Apr. Il peut y avoir des candidats au sein des partis alliés. Je reste à la disposition de mon parti et de la coalition. Partout où je suis passée, on me manifeste de la sympathie et le souhait de me voir battre campagne pour mon propre compte», a-t-elle dit, après une semaine de visite de proximité à des ménages de plusieurs villages.



Elle explique cet «élan de sympathie» à son égard par ses actions sociales et sa proximité avec les populations. Mais surtout parce qu’avoir une femme maire va constituer une «nouveauté».



«Les hommes ont montré leurs limites et sont enclins à valoriser les femmes. Je considère qu’aider les femmes, c’est aider la famille, puisque c’est la femme qui éduque et prend soin des hommes», a ajouté Kadidiatou Barry. Qui a levé un coin du voile sur son programme.



«Je vais m’adosser sur les programmes de l’Etat comme le Puma, le Pudc et autres pour désenclaver la commune, créer des forages, développer l’agriculture et financer les femmes et les jeunes», a-t-elle promis.

