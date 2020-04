Vélingara : le cas importé est une dame venue clandestinement de la Guinée On en sait un peu plus sur le cas importé du coronavirus communiqué ce dimanche par le ministère de la Santé sur les 57 nouveaux cas détectés. Il s’agit en effet, d’une dame venue de la Guinée Conakry. Selon la Rfm qui donne l’information, la dame a utilisé plusieurs moyens de transport avant d’être appréhendée vers Kounkané, à Vélingara. Selon la même source, il existe plusieurs points de passage clandestins le long de la frontière avec la Guinée Conakry que connaissent bien les populations de cette localité qui font passer les passagers clandestinement.

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Avril 2020 à 13:24



