Vélingara : les travailleurs de FERA tirent sur Ibrahima Barry, le Sg Du Rcd Réunis à la municipalité de Vélingara, les agents du FERA (Fonds d’entretien routier autonome) se sont attaqués à Ibrahima Barry, le président du conseil départemental et par ailleurs secrétaire général du RCD, suite à ces propos tenus à leur encontre.

Dans un média de la place, Ibrahima Barry avait soutenu qu'aucun agent du Fonds d'entretien routier autonome (FERA) ne perçoit plus de 35.000 francs CFA à la fin du mois. Des propos jugés non conformes à la réalité selon le superviseur Oumar Wopa Mballo.



« Ce n’est pas vrai. C’est faux. Je dis bien, c’est archi faux. Ce n’est que des allégations. Les salaires sont virés à la banque Cnca. Les agents perçoivent plus de 35 000 mille francs à la fin du mois », a rétorqué M. Mballo.



Il ajoute également que « dans chaque maison, on n’a recruté qu’un seul agent. Contrairement à ce qu’ils veulent croire à l’opinion. Il y a 200 concessions ici. Il y a aucune maison dans laquelle on a recruté plus d’une personne ».



Lors de ce point de presse, Oumar Wopa Mballo n'a pas hésité à s'en prendre également aux opposants du maire, Mamadou Woury Bailo, qu'il qualifie de menteurs.



"C’est très facile de rester à Dakar et de faire le tour des médias pour raconter des histoires. Ils passent tout leur temps à mentir. J’assume mes propos. Ils n’ont qu’à rendre publiques les preuves qu’ils détiennent", a-t-il lancé à l’endroit des pourfendeurs du premier magistrat de la ville de Vélingara.

« Le développement de Vélingara ne les intéresse point. Ce qu’on leur demande, c’est de faire quelque chose pour la localité, mais pas se rendre dans les plateaux de télévisions et studios de radios pour raconter des contre-vérités » a t-il conclu.

Le Témoin



