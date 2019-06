Vélingara : plus de 10 millions de cubes de bouillons, chips…périmés, incinérés

Une grane quantité de cubes de bouillons, de boissons, de chip périmés et de faux médicaments nocifs ont été incinérés, hier, dans la ville de Vélingara.



D’une valeur de 10 300 000 FCfa, ces produits nocifs à la consommation ont été saisi dans les marchés. C’est en presence du préfet de ladite localité que les service d’Hygiène et du Commerce ont brûlé ces produits.



Profitat de l'occasion, le prefet a appelé à la population à une collaboration plus etroite.















RFM

