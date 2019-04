Vélingara: un passager tombe du toit d’un véhicule et meurt

En partance pour le marché hebdomadaire de Diaobé, ce mercredi, un passager qui amenait des marchandises au marché est tombé du toit d’un véhicule de transport en commun et, est décédé sur le coup.



Le mini-car dans lequel, le trentenaire habitant le village de Mounting, commune de Bonconto, était embarqué, était bondé de passagers et de marchandises à l’intérieur comme sur le toit. Et, le chauffeur, surpris par l’apparition soudaine d’animaux à hauteur d’un ralentisseur, a brusquement appuyé sur le frein de sa voiture, ayant oublié que certains passagers assis sur le toit étaient mal à l’aise.



La victime s’est ainsi échappée de son siège mais avant d’arriver sur le sol, son pied est resté accroché à l’une des marches de l’échelle qui mène au toit. Il perd alors le contrôle du reste du corps et se trouve ainsi projeté sur la chaussée. Le cou se brise et la tête cogne fortement sur le bitume.











Le Quotidien

