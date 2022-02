Velléité de transhumance à Diourbel : Le maire reçu par le chef de l’Etat

Bamba Fall, le maire de la commune de Médina, fait des émules. Son collègue de Diourbel suit ses pas. Malick Fall, député-maire de Diourbel, a été brillamment réélu par les électeurs de ladite commune, lors des élections municipales et départementales du 23janvier2022.Investi par la grande coalition Wallu, Malick Fall a été choisi par les électeurs, au détriment du ministre Dame Diop, candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Après le triomphe, le maire a été reçu, il y a de cela une douzaine de jours par le président de la république, chef de file de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Va-t-il rejoindre la mouvance présidentielle ? Mystère et boule de gomme.



Cette rencontre gardée secrète a été ébruitée, lorsque le maire, révèle une source digne de foi, “en a fait la révélation à un marabout, membre de l’entourage du khalife général des mourides et à un haut conseiller des collectivités territoriales”.



Cette source, très en colère contre l’édile de la capitale du Baol, d’ajouter : “En se faisant recevoir par le président Macky Sall, le maire a trahi le vote des Diourbellois. Lui, qui a battu sa campagne autour des slogans : si, vous élisez Dame Diop, vous allez élire un maire qui va passer tout son temps à Dakar et, par conséquent, il va déléguer ses pouvoirs, car, il n’aura pas le temps de la mairie. Le maire passait tout son temps à dire qu’élire la liste Benno, c’est faire l’apologie de l’homosexualité’’.



Toutefois, des personnes interrogées ne veulent pas croire que le maire ait réellement été reçu par le Chef de l’Etat et posé un tel acte de trahison.



“C’est une erreur politique et les erreurs politiques se paient cash. S’il veut rempiler pour un nouveau mandat, il devait attendre, après les Législatives, mais, avec cette rencontre avec le président Macky Sall, il perd toutes chances de gagner les prochaines élections, surtout que, depuis cette annonce, des voix s’élèvent pour condamner cet acte’’, analyse un acteur politique qui a requis l’anonymat. Pour rappel, les résultats des élections municipales passées donnent la coalition Wallu vainqueur avec 18 516 votants contre 13 172 voix pour la coalition Benno Bokk Yaakaar.



Le nombre d’électeurs de la commune de Diourbel était de 65 787 et le nombre de suffrages valablement exprimé de 33 639 voix. A noter que toutes les tentatives d’entrer en contact avec le maire Malick Fall ont été vaine