Vent d’apaisement : Me Moussa Diop vient de sortir de la prison. Avec le Vent d’apaisement en cours, c’est une bonne nouvelle qui tombe. Me Moussa Diop sortie vient de sortir de la prison.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Mars 2024 à 21:01 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien Directeur Général de Dakar Dem Dikk, aujourd’hui dans le camp de l’opposition, Moussa Diop a bénéficié d'une liberté assortie d'un contrôle judiciaire..... Confirmant la nouvelle à Leral, surtout en cette vague de Fake News, une vidéo vient de nous parvenir direct de son mandataire nationale Boubacar Camara



Sur le pourquoi de son emprisonnement, l’ancien DG de Dakar Dem Dikk, était poursuivi et placé sous mandat de dépôt suite à de graves accusations sur un douteux contrat d’exploitation d’une mine de diamants au Sénégal indexant le président Macky Sall, l’homme d’affaire Mimran et Aly Ngouille Ndiaye, qui fut ministre des mines.

En ces moments, il était un candidat à la présidentielle et invité d'un plateau de télévision.



