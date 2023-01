Vent de changement au groupe Leral : Pape Birahim Touré, nouveau Dg de la radio Leral Fm, Mickaël Bâ remplace Dame Dieng…

Pape Birahim Toure, rédacteur en chef de Zik fm et de SenTv, vient de déposer sa lettre de démission et devient le nouveau Directeur général de la radio Léral Fm, disponible dans 5 régions du Sénégal ( Dakar 96.1 , Mbacké - Touba et Diourbel 87.8 ; kaolack 100.4 ; ziguinchor 93.1). Ce fils du brillant journaliste, Diadji Touré, devient également le nouveau directeur de l’information de Leral Tv.



Dans l'optique de redonner peau neuve au groupe Leral, Dame Dieng se retire de l’administration dudit groupe et la confie désormais à Mickaël Bâ, qui a fait ses beaux jours à la Rts et qui cumule des dizaines d'années d'expérience dans le domaine des médias. Celui-ci devient, par conséquent, le nouvel administrateur général du groupe Leral Médias.



La gestion des ressources humaines, quant à elle, est désormais pilotée d'une main de fer, par Mme Nafi Touré.



Ousmane Wade, éminent journaliste et rédacteur au quotidien WALF Grand Place, prend les commandes du site Leral.net.



Dans la continuité de sa politique et en concordance avec ses ambitions, Leral Tv et Leral.net se présentent sous une nouvelle facette, avec un personnel qualifié. Incessamment, le groupe Leral compte se payer les services des plus grands journalistes du Sénégal, pour rendre ses lettres de noblesse à l'univers médiatique du Sénégal en particulier et de l'Afrique, en général.



Leral Tv, le reflet du Sénégal et de l'Afrique.