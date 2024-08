Vent de décrispation au parlement de la CEDEAO : Guy Marius Sagna en entretien avec Adama Bictogo Parfum de réconciliation ou Vent de décrispation au parlement de la CEDEAO. Entre les deux, le climat penche.. Il y a un peu moins d’un mois, le député-activiste sénégalais Guy Marius Sagna avait lourdement tiré sur les chefs d'État ouest-africains, les accusant d'appauvrir la région, insistant sur la différence entre la pauvreté et l’appauvrissement. Des attaques pas du goût de son homologue ivoirienne Adjaratou Traoré qui avait même quitté son siège pour en découdre avec lui…. Hier Guy Marius Sagna était en entretien avec Adama Bictogo

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Août 2024 à 11:28 | | 0 commentaire(s)|

Dans un post photos à l’appui, il a partagé l’information que voici :



Hier soir j'ai été informé par la présidente du parlement de la CEDEAO de la volonté du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire de me rencontrer.



J'ai eu donc l'honneur d'être reçu ce matin par SEM Adama Bictogo, Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué plusieurs questions liées à la CEDEAO, à la situation dans nos différents pays, aux enjeux et défis de l'heure.



Une autre Afrique de l'Ouest est nécessaire.

Une autre Afrique de l'Ouest est possible.



GMS,



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook