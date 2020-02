Vent de rébellion à Bokk Gis Gis: La tête de Pape Diop visée

Dans la même lancée, les cadres de Dakar constatent que Bokk Gis Gis département Dakar ne joue pas le rôle véritable qu'il devrait jouer dans l'échiquier politique au plan du département et promet d'y remédier de concert avec les femmes et les jeunes, les jours à venir.



" Les cadres de Dakar fustigent cette démarche injuste, voire même indigne et manifestent toute leur solidarité au frère Pathé Mbengue, membre fondateur du parti, en se démarquant de cette tournée des jeunes. Par la même occasion, les cadres de Dakar interpellent directement le président Pape Diop pour qu'il suspende cette tournée le temps de corriger ce manquement grave (non implication du responsable national des jeunes sur une tournée nationale des jeunes)..."



Sur les autres questions, les cadres de Bokk Gis Gis du département manifestent leur désaccord total par rapport à la volonté du régime en place de nommer le Maire de Dakar. Par conséquent, les cadres invitent le président Pape Diop en sa qualité d'ancien Maire de Dakar et personne morale du parti (President ), qui milite à Dakar, de porter ce combat et de se prononcer publiquement.





Les cadres de Dakar regrettent d'avoir interpellé le president Pape Diop par voie de presse ; mais celle-ci constitue la seule disponible pour echanger avec lui sur la situation du parti à Dakar.





Car voila 6 mois que nous courrons derniere une simple audience pour laquelle il avait donné son accord de principe pour discuter sur la situation du parti à Dakar et les perspectives.



Avec les cadres de Bokk Gis Gis du département de Dakar, plus rien ne sera comme avant ", menace le comité de rédaction dans une note envoyée à exclusif.net