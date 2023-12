Vente aux enchères publiques de biens saisis et confisqués : L’ONRAC fixe sa quatrième édition au samedi 23 décembre 2023 Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Décembre 2023 à 10:40 commentaire(s)| Dans le cadre de l’exercice de ses missions, l’Office national de Recouvrement Des Avoirs Criminels (Onrac), vous informe qu’il organise, en collaboration avec le service des Domaines, la quatrième édition de vente aux enchères publiques de biens saisis et confisqués dans le cadre d’une procédure pénale.

Cette vente qui aura lieu le samedi 23 décembre 2023, de 9h à 17h au Palais de justice de Lat-Dior, salle d’audience n°4, sera précédée d’une visite des biens à vendre, le vendredi 22 décembre 2023, sur les sites suivants :



§ Parking du Palais de justice de Lat-Dior, pour les véhicules et motos (de 10 heures à 16 heures).



§ Marine nationale, pour le navire (de 15 heures à 17 heures).



§ Siège de l’ONRAC, au 20 rue Amadou Assane Ndoye, pour les autres types de biens (de 10 heures à 16 heures).



Plus de trois cent cinquante (350) biens constitués de véhicules, de motos, de téléphones et d’ordinateurs portables, de téléviseurs, mobilier, produits cosmétiques et alimentaires et biens d’autres lots, seront proposés à la vente.



Les ventes aux enchères publiques de l’ONRAC, entrent dans le cadre de l’exercice de ses missions et visent principale à :



• éviter la dépréciation, la dégradation ou la déperdition des biens sous-main de justice ;

• faire en sorte que le crime ne paie pas ;

• décriminaliser bien criminel en le valorisant au profit de la collectivité ;

• indemniser les parties civiles, le cas échéant.



Ainsi, les ventes aux enchères servent-elles l’intérêt général en contribuant à:

• optimiser la réponse pénale par la privation des délinquants ou criminels des biens du crime ;

• désencombrer les unités d’enquête de la gendarmerie, comme de de la police, ainsi que les salles de scellés des juridictions ;

• abonder les caisses de l’Etat et appuyer la lutte contre le crime organisé, la corruption et le blanchiment de capitaux.



