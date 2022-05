Vente de carnets de vaccination: Deux faussaires arrêtés à Keur Serigne Bi

Suite au rapatriement de 25 Sénégalais qui voulaient rallier Dubaï avec de faux carnets de vaccination contre les maladies infectieuses, quatre agents du service d'hygiène ont infiltré le réseau du marché noir de Keur Serigne Bi.



Interpellés sur les lieux, El Hadji Moulaye Soumaré, Bara Fall, Ibrahima Dièye et Boubacar Oumar Sadio étaient porteurs de 12 carnets. Poursuivis pour faux et usage de faux, El Hadji Moulaye Soumaré, Bara Fall, Ibrahima Dièye et Boubacar Oumar Sadio ont été attraits devant le tribunal d'Instance de Dakar.



Le quatuor a été repéré à l'avenue Blaise Diagne, plus précisément à hauteur de l'ancien bâtiment du service d'hygiène de Dakar. Ils avaient proposé 12 carnets de vaccination contre les maladies contagieuses à raison de 5000 francs l'unité à quatre agents du service d'hygiène. Bara Fall et Boubacar Omar Sadio voulaient écouler chacun cinq documents. El Hadji Moulaye Ahmed Soumaré était, quant à lui, muni de deux carnets. D'après l'un des agents, les mis en cause ont mentionné Institut d'hygiène sur les cartes alors que c'est la Brigade régionale d'hygiène qui délivre les documents. De plus, le format des cartes des faussaires n'est plus utilisé. "Ibrahima Dièye a été interpellé par une collègue. J'ai entendu parler de lui bien avant les faits", signale-t-il. Cependant, les prévenus ont à l'unanimité nié les faits. Boubacar Omar Sadio a allégué qu'il est vendeur de miel. Né en 1973, Bara Fall a déclaré qu'il s'apprêtait à prendre le bus qui dessert l'axe Dakar-Touba. Ibrahima Dièye a soutenu qu'il assure la sécurité des magasins qui se trouvent aux alentours. Moulaye Soumaré a dit qu'il attendait le bus pour rentrer à Fass Delorme.



Le substitut du procureur qui ne doute point de la culpabilité de Boubacar Omar Sadio, El Hadji Ameth Soumaré et Bara Fall, a sollicité six mois ferme contre eux. Il a requis la relaxe pour Ibrahima Dièye. Les avocats de la défense ont plaidé coupable pour Bara Fall et Moulaye Soumaré et la relaxe pour leurs deux co-prévenus. Leur cause a été entendue. Rendant sa décision ce vendredi 29 avril 2022, le juge a condamné Bara Fall et Ahmeth Soumaré à six mois, dont deux ferme. Il a relaxé Boubacar Omar Sadio et Ibrahima Dièye.